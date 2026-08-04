केवीके में पांच दिवसीय पशुपालन प्रशिक्षण शुरू
चतरा के कृषि विज्ञान केंद्र में मंगलवार को पशुपालन और बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस पांच दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों से अवगत कराकर उनकी आय बढ़ाना है। पहले दिन विशेषज्ञों ने पशुपालन के महत्व और उन्नत नस्लों के चयन आदि पर जानकारी दी।
चतरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कृषि विज्ञान केंद्र चतरा में मंगलवार को पांच दिवसीय पशुपालन एवं बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों एवं पशुपालकों को वैज्ञानिक पशुपालन और बकरी पालन की उन्नत तकनीकों की जानकारी देकर उनकी आय बढ़ाने में सहयोग करना है। प्रशिक्षण के प्रथम दिन विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को पशुपालन एवं बकरी पालन के महत्व, उन्नत नस्लों के चयन, आवास प्रबंधन, संतुलित आहार, प्रजनन प्रबंधन, रोग नियंत्रण, टीकाकरण, कृमिनाशन तथा स्वच्छता एवं जैव-सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गयी। कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉ. रबीन्द्र मोहन मिश्रा ने तकनीकी व्याख्यान देकर प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।
कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रशिक्षण पांच दिनों तक चलेगा, जिसमें वैज्ञानिक विभिन्न विषयों पर व्यावहारिक एवं तकनीकी जानकारी देंगे। प्रशिक्षण में गिद्धौर, हंटरगंज, सिमरिया, कान्हाचट्टी, चतरा और मयूरहंड प्रखंडों से कुल 35 प्रतिभागियों, जिनमें 34 युवा किसान और एक महिला किसान , ने भाग लिया। किसानों से प्रशिक्षण का लाभ लेकर वैज्ञानिक तकनीकों को अपने क्षेत्रों में अपनाने और अन्य किसानों तक पहुंचाने की अपील की गई।
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