गांडेय के 14 प्रशिक्षुओं को गुजरात में मिला रोजगार
गांडेय के पाठक मार्केट में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत सिद्धि विनायक एकेडमी में 14 प्रशिक्षुओं का चयन टाटा मोटर्स गुजरात में किया गया। सभी प्रशिक्षु 3 महीने का कम्प्यूटर कोर्स पूरा कर चुके हैं और उन्हें प्रतिमाह 17 हजार रुपये और 3 साल का नि:शुल्क डिप्लोमा मिलेगा।
गांडेय। गांडेय बाजार के पाठक मार्केट में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत संचालित सिद्धि विनायक एकाडमी में गुरुवार को प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले 14 प्रशिक्षुओं का चयन टाटा मोटर्स गुजरात में हुआ है। सभी प्रशिक्षु गुरुवार को सेंटर से गुजरात के लिए रवाना हुए। सेंटर के शिक्षक - शिक्षकाओं ने प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि सभी प्रशिक्षु उक्त सेंटर में लगभग तीन महीने का कम्प्यूटर का कोर्स पूरा किया था। कोर्स पूरा करने के बाद सभी युवकों को टाटा मोटर्स गुजरात में चयन किया गया है। बता दें कि चयनित सभी युवकों को 17 हजार रुपया प्रतिमाह के अलावा 3 वर्ष का डिप्लोमा नि:शुल्क कराया जाएगा।
इस अवसर पर सिद्धि विनायक एकाडमी के ऑपरेशन हेड तौशीफ आलम ने कहा कि सेंटर का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और रोजगार के अवसर प्रदान किया जाए। सेंटर हेड रेश्मिता प्रधान ने कहा कि क्षेत्र के युवा अधिक से अधिक सेंटर से जुड़कर नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मौके पर नीरज पाठक, सुनील कुमार, निवास चौधरी, शगीर अंसारी, साबिर अंसारी, आरिफ अंसारी, सोनी कुमारी सहित सभी शिक्षक - शिक्षिका सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें