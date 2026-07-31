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गांडेय के 14 प्रशिक्षुओं को गुजरात में मिला रोजगार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गांडेय के पाठक मार्केट में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत सिद्धि विनायक एकेडमी में 14 प्रशिक्षुओं का चयन टाटा मोटर्स गुजरात में किया गया। सभी प्रशिक्षु 3 महीने का कम्प्यूटर कोर्स पूरा कर चुके हैं और उन्हें प्रतिमाह 17 हजार रुपये और 3 साल का नि:शुल्क डिप्लोमा मिलेगा।

गांडेय के 14 प्रशिक्षुओं को गुजरात में मिला रोजगार

गांडेय। गांडेय बाजार के पाठक मार्केट में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत संचालित सिद्धि विनायक एकाडमी में गुरुवार को प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले 14 प्रशिक्षुओं का चयन टाटा मोटर्स गुजरात में हुआ है। सभी प्रशिक्षु गुरुवार को सेंटर से गुजरात के लिए रवाना हुए। सेंटर के शिक्षक - शिक्षकाओं ने प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि सभी प्रशिक्षु उक्त सेंटर में लगभग तीन महीने का कम्प्यूटर का कोर्स पूरा किया था। कोर्स पूरा करने के बाद सभी युवकों को टाटा मोटर्स गुजरात में चयन किया गया है। बता दें कि चयनित सभी युवकों को 17 हजार रुपया प्रतिमाह के अलावा 3 वर्ष का डिप्लोमा नि:शुल्क कराया जाएगा।

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इस अवसर पर सिद्धि विनायक एकाडमी के ऑपरेशन हेड तौशीफ आलम ने कहा कि सेंटर का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और रोजगार के अवसर प्रदान किया जाए। सेंटर हेड रेश्मिता प्रधान ने कहा कि क्षेत्र के युवा अधिक से अधिक सेंटर से जुड़कर नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मौके पर नीरज पाठक, सुनील कुमार, निवास चौधरी, शगीर अंसारी, साबिर अंसारी, आरिफ अंसारी, सोनी कुमारी सहित सभी शिक्षक - शिक्षिका सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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