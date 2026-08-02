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एकल अभियान के आचार्यों का पांच दिनी प्रशिक्षण शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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सिमरिया के बानासाड़ी गांव में शनिवार को एकल अभियान के आचार्यों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। संच अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने उद्घाटन करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम 4 से 14 वर्ष के बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा के साथ-साथ जैविक खाद के प्रयोग की जानकारी भी देगा।

एकल अभियान के आचार्यों का पांच दिनी प्रशिक्षण शुभारंभ

सिमरिया, प्रतिनिधि। प्रखंड के बानासाड़ी गांव स्थित शिव मंदिर प्रांगण में शनिवार को एकल अभियान के आचार्यों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन संच अध्यक्ष उपेंद्र सिंह के द्वारा मां सरस्वती व भारत माता के तस्वीर के समक्ष द्वीप प्रज्जवलित कर किया गया। मौके पर संच अध्यक्ष ने कहा कि एकल अभियान पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से गांव गांव में शिक्षा का अलग जगा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चो को संस्कार युक्त शिक्षा दिया जा रहा है, साथ ही आरोग्य व निरोग रहने की भी शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, ताकि बच्चे आगे चलकर अपने संस्कारों को कायम रख सके।

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उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत किसानों को जैविक खाद के प्रयोग करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने आचार्यों को बच्चो को संस्कार युक्त शिक्षा देने की बात कही. मौके पर अंचल प्रमुख प्रेम राम, अंचल प्रशिक्षण प्रमुख सुरेंद्र भारती, सुरेश रविदास, मनोज कुमार, रविंद्र ठाकुर, राजेंद्र भारती के आलावे 72 आचार्य उपस्थित थे।

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