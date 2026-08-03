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समय पर इलाज से ठीक हो सकता है कुष्ठ रोग: डॉ रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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सोमवार को राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिलास्तर पर चिकित्सा पदाधिकारियों और कुष्ठ नोडल कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। डॉ. रमण कुमार ने उद्घाटन के दौरान सभी को समय पर कुष्ठ रोग की पहचान और उपचार की महत्ता पर जोर दिया। प्रशिक्षण में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा रोग की जांच और प्रबंधन की जानकारी दी गई।

समय पर इलाज से ठीक हो सकता है कुष्ठ रोग: डॉ रमण

कोडरमा, वरीय संवाददाता। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सोमवार को जिलास्तर पर चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कुष्ठ नोडलकर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ. रमण कुमार ने किया। प्रशिक्षण की शुरुआत करते हुए डॉ. रमण कुमार ने कहा कि सभी चिकित्सा पदाधिकारी एवं कुष्ठ नोडल कर्मी इस प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से लें, ताकि क्षेत्र में सहिया एवं एएनएम द्वारा चिन्हित कुष्ठ के संदिग्ध मरीजों की शुरुआती लक्षणों के आधार पर समय पर जांच और उपचार शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग का समय पर इलाज नहीं होने पर मरीजों में स्थायी विकलांगता की आशंका बढ़ जाती है।

इसलिए रोग की शीघ्र पहचान और तत्काल उपचार बेहद जरूरी है।राज्य से आए प्रशिक्षक डॉ. वाई. सोमशेखर रेड्डी (डीएफआईटी) ने प्रशिक्षण के दौरान कुष्ठ रोग के कार्डिनल साइन, ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2 विकलांगता, ईएचएफ स्कोर, एमडीटी से उपचार तथा विकलांगता प्रबंधन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान एक कुष्ठ मरीज को बुलाकर चिकित्सकों को लेप्रोसी की जांच एवं पहचान की व्यावहारिक जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय प्रशिक्षक के रूप में डॉ. सोमशेखर रेड्डी, डॉ. गौतम एवं कामदेव बेसरा उपस्थित रहे। इस अवसर पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अमरदीप कुमार, डॉ. गुंजन कुमारी, डॉ. श्रीकांत कुमार, डॉ. विश्वनाथ विपुल, डॉ. राकेश कुमार, डॉ. प्रशांत कुमार, कुष्ठ नोडल कर्मी श्वेता शर्मा, सत्तार अंसारी, अशोक कुमार, सुनील कुमार, श्यामाकांत, जागेश्वर यादव, फिजियोथैरेपिस्ट राजीव रंजन, प्रीति कुमारी एवं कुणाल सहित अन्य प्रतिभागी मौजूद थे।

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