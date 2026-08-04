दावा-आपत्ति व सत्यापन संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित
लिट्टीपाड़ा में बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीडीओ संजय कुमार ने महत्वपूर्ण तिथियों और कार्यों पर चर्चा की। मतदाता सूची पुनरीक्षण की समय सारणी 2026 के लिए निर्धारित की गई है। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण श्रेणियों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।
लिट्टीपाड़ा। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मंगलवार को प्रखंड के सभागार में सभी बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए दावा-आपत्ति एवं सत्यापन संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया।
प्रशिक्षण के मुख्य अंश
वहीं बीडीओ संजय कुमार ने प्रशिक्षण में 05 अगस्त 2026 को प्रारूप प्रकाशन के बाद किए जाने वाले कार्यों की समय-सारणी और रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण की महत्वपूर्ण तिथियां साझा करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रारूप प्रकाशन 05 अगस्त 2026 तक, दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अवधि 05 अगस्त से 04 सितंबर 2026 तक, नोटिस सत्यापन एवं निस्तारण अवधि 05 अगस्त से 03 अक्टूबर 2026 तक, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 07 अक्टूबर 2026 तक है।
मतदाता सूची प्रक्रिया का विवरण
जो प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ को नए नामांकन के लिए फॉर्म 06, प्रवासी मतदाताओं हेतु 06 ए, नाम हटाने-आपत्ति के लिए 07 तथा विवरण सुधार हेतु फॉर्म 08 के सही वर्गीकरण की जानकारी दी गई। इसके साथ ही अचिह्नित मतदाताओं, डेटा विसंगति वाले मेपेड मतदाताओं की श्रेणी तथा नोटिस जारी करने व उनकी सुनवाई की पूरी प्रक्रिया को बिंदुवार समझाया गया। इस अवसर पर निर्वाचन नोडल पदाधिकारी त्रिदीप शील, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कमल पहाड़िया, बीपीओ मानिक चंद्र दास, निर्वाचन ऑपरेटर बंटी गुप्ता, निर्वाचन सेल के कर्मी, सभी बीएलओ एवं पर्यवेक्षक मुख्य रूप से उपस्थित थे。
प्रश्नोत्तर
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