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जीपीएफटी दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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चाकुलिया के जेएसएलपीएस सभागार में सबकी योजना सबका विकास अभियान के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान सदस्यों को अमृत माझी, अभिषेक सरदार, नीताई मुंडा, और सिनी बाकिरा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

जीपीएफटी दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

​चाकुलिया। चाकुलिया प्रखंड के जेएसएलपीएस सभागार में सबकी योजना सबका विकास अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बुधवार को अमृत माझी, अभिषेक सरदार, नीताई मुंडा, सिनी बाकिरा ने सहजकर्ता दल के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया।

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