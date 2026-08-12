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करौं : आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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बाल विकास परियोजना कार्यालय करौं के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में नए दिशा-निर्देशों, पोर्टल के संचालन और लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में 46 आंगनबाड़ी सेविकाएं शामिल हुईं और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के उपायों पर चर्चा की गई।

करौं : आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रशिक्षण

करौं, प्रतिनिधि। बाल विकास परियोजना कार्यालय करौं के तत्वावधान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ​योजना के नए दिशा-निर्देशों तथा पोर्टल के सुचारू संचालन व शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। ​प्रखंड की ​भागीदारी के तहत सेक्टर 1 व सेक्टर 2 की कुल 46 आंगनबाड़ी सेविकाओं को ​तकनीकी सहयोग करना। अजय पाठक ने कहा कि आईपीई प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी बारीकियों और पोर्टल संचालन के लिए तकनीकी टीम का सहयोग दिया जाना है। ​महिला पर्यवेक्षिका कविता कुमारी ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और योग्य लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाने में यह प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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संबंधित सेक्टर की सेविकाओं को योजना के नए पोर्टल की विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे क्षेत्र की गर्भवती व धात्री महिलाओं को लाभ मिलने में आसानी होगी। महिलाओं की सुख-सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के चलाए जाने वाले योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर बीडीओ ऋषि राज, कंप्यूटर ऑपरेटर जय प्रकाश मंडल व सेविकाएं उपस्थित थे।

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