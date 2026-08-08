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कुष्ठ रोग की समय पर पहचान व उपचार से विकलांगता रुकेगी: डॉ. रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कुष्ठ नोडल कर्मियों का प्रशिक्षण शनिवार को शुरू हुआ। जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ. रमण कुमार ने इसे प्रारंभ किया और कहा कि समय पर पहचान और उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में राज्य के प्रशिक्षक और अन्य चिकित्सा कर्मी भी शामिल हुए।

कुष्ठ रोग की समय पर पहचान व उपचार से विकलांगता रुकेगी: डॉ. रमण

कोडरमा, वरीय संवाददाता। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कुष्ठ नोडल कर्मियों का प्रशिक्षण शनिवार को शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ. रमण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण की शुरुआत करते हुए डॉ. रमण कुमार ने कहा कि सभी चिकित्सा पदाधिकारी एवं कुष्ठ नोडल कर्मी प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से ग्रहण करें, ताकि क्षेत्र में सहिया एवं एएनएम द्वारा लाए जाने वाले कुष्ठ के संदिग्ध मरीजों की शुरुआती लक्षणों के आधार पर समय पर पहचान कर उपचार शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग का उपचार देर से शुरू होने पर मरीजों में स्थायी विकलांगता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

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ऐसे में बीमारी की समय पर पहचान और उपचार बेहद जरूरी है। प्रशिक्षण में राज्य से आए प्रशिक्षक डॉ. सोमशेखर रेड्डी, डॉ. गौतम एवं कामदेव बेसरा मौजूद रहे। वहीं चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अमरदीप कुमार, डॉ. गुंजन कुमारी, डॉ. श्रीकांत कुमार, डॉ. विश्वनाथ विपुल, डॉ. राकेश कुमार एवं डॉ. प्रशांत कुमार ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा कुष्ठ नोडल कर्मी श्वेता शर्मा, सत्तार अंसारी, अशोक कुमार, सुनील कुमार, श्यामाकांत एवं जागेश्वर यादव तथा फिजियोथैरेपिस्ट राजीव रंजन, प्रीति कुमारी एवं कुणाल भी प्रशिक्षण में शामिल हुए

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