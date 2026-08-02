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दिवायंग बच्चों को प्रभावी बनाने के लिए दी शिक्षण सामग्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए आयोजित तीन दिवसीय ‘निपिड दिशा पाठ्यक्रम’ का समापन हुआ। 80 संसाधन शिक्षकों ने समावेशी शिक्षा एवं व्यक्तिगत शिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्हें 2,000 सेट ‘दिशा’ शिक्षण सामग्री भी प्रदान की गई। यह पहल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

दिवायंग बच्चों को प्रभावी बनाने के लिए दी शिक्षण सामग्री

रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को अधिक प्रभावी, एकरूप एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में आयोजित ‘निपिड दिशा पाठ्यक्रम’ पर आधारित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन रविवार को हुआ। जेसीईआरटी डायट रातू में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोकारो, खूंटी, लोहरदगा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां जिलों से आए 80 संसाधन शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को समावेशी शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षण योजना (आईईपी), वैज्ञानिक एवं गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धतियों तथा व्यवहारिक शिक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सभी संसाधन शिक्षकों को लगभग 2,000 सेट ‘दिशा’ शिक्षण सामग्री एवं वर्कशीट्स निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।

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समापन अवसर पर सीआरसी के निदेशक सूर्यमणि प्रसाद ने कहा कि यह प्रशिक्षण राज्य में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं मानकीकृत शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। निपिड के क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा के संकाय सदस्य डॉ वसीम अहमद ने कहा कि ‘दिशा’ पाठ्यक्रम बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं पर आधारित एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक शिक्षण मॉडल है, जो शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

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