केवीके मांझी में इफको ने 60 किसानों को दिया प्रशिक्षण, नैनो उर्वरकों की जानकारी

कृषि विज्ञान केंद्र, मांझी में इफको द्वारा किसानों के लिए एक प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 60 किसानों को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैव उर्वरकों के वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने इन उर्वरकों के लाभ और प्रयोग की तकनीक से किसानों को अवगत कराया।

12 कृषि विज्ञान केंद्र, मांझी में गुरुवार को आयोजित प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते वैज्ञानिक व इफको के अधिकारी दाउदपुर (मांझी)। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), मांझी में शनिवार को इफको सारण की ओर से किसानों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय वैज्ञानिक व प्रधान डॉ. संजय कुमार राय, इफको पटना के कृषि सेवा प्रबंधक डॉ. रमेश कुमार, उद्यान वैज्ञानिक डॉ. जितेंद्र चंदोला, कृषि अभियांत्रिकी विशेषज्ञ डॉ. सुषमा टम्टा, डॉ. विजय कुमार तथा इफको सारण के क्षेत्र प्रबंधक प्रणव आनंद ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी प्रशिक्षण में मांझी, एकमा, रिविलगंज व जलालपुर प्रखंड के 60 किसानों को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका, जैव उर्वरक और बायोडीकंपोजर के वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी गई। डॉ. संजय कुमार राय ने कहा कि नैनो उर्वरकों का सही मात्रा और सही समय पर प्रयोग करने से उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत भी कम की जा सकती है। डॉ. रमेश कुमार ने इफको के नैनो उत्पादों के लाभ बताए, जबकि डॉ. सुषमा टम्टा ने ड्रोन के माध्यम से नैनो उर्वरकों के छिड़काव की तकनीक से किसानों को अवगत कराया।

कार्यक्रम का समापन उद्यान वैज्ञानिक डॉ. जितेंद्र चंदोला ने फल व सब्जी फसलों में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में किसानों के बीच नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका एवं जैव उर्वरकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में इफको व कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। -