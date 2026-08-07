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पॉलीहाउस तकनीक से बढ़ाएं आय, किसानों को दिया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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बागेश्वर में नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत पॉलीहाउसों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विकासखंडों के लाभार्थियों ने भाग लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने तकनीक आधारित कृषि के महत्व पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने पॉलीहाउस प्रबंधन, उन्नत बीज चयन और फसलों के विपणन के बारे में जानकारी दी।

पॉलीहाउस तकनीक से बढ़ाएं आय, किसानों को दिया प्रशिक्षण
पॉलीहाउस तकनीक से बढ़ाएं आय, किसानों को दिया प्रशिक्षण

बागेश्वर, संवाददाता। नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत निर्मित पॉलीहाउसों के माध्यम से उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को विकास भवन सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले के तीनों विकासखंडों के पॉलीहाउस लाभार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने कहा कि आधुनिक और तकनीक आधारित कृषि स्वरोजगार का सशक्त माध्यम बन रही है। उन्होंने कहा कि पॉलीहाउस तकनीक अपनाकर किसान ऑफ-सीजन सब्जियां, व्यावसायिक फूल और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।प्रशिक्षण

के दौरान कृषि एवं उद्यान विशेषज्ञों ने पॉलीहाउस प्रबंधन, उन्नत बीज चयन, पोषक तत्व प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, रोग एवं कीट नियंत्रण, कोल्ड स्टोरेज, सुरक्षित भंडारण तथा उत्पादों के विपणन संबंधी जानकारी दी। साथ ही उद्यान विभाग की ‘सचल दल’ सेवा से भी कृषकों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में जिला उद्यान अधिकारी हरीश चंद्र आर्या, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. राजकुमार, विभागीय अधिकारी और प्रगतिशील किसान मौजूद रहे।

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