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बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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महेशपुर में मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बीएलओ एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गणना परपत्र भरने के बाद नोटिस एवं दावा-आपत्ति चरण की जानकारी दी गई। इसके साथ ही मतदाता सूची के शुद्धिकरण और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया।

बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

महेशपुर, एक संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को प्रखंड सभागार, महेशपुर में बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महेशपुर द्वारा की गई।

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प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य

प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों को बताया गया कि गणना परपत्र भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अब नोटिस एवं दावा-आपत्ति चरण का कार्य प्रारंभ किया जाना है। गणना परपत्र के परीक्षण के दौरान प्राप्त तार्किक विसंगतियों के मामलों में संबंधित मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस निर्गत किया जाएगा। इन मामलों की सुनवाई नियमानुसार निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशिक्षण में बीएलओ को संबंधित मतदाताओं को नोटिस की तामिला सुनिश्चित करने तथा प्रपत्र-06, प्रपत्र-07 एवं प्रपत्र-08 का समयबद्ध संकलन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने, अपात्र अथवा स्थानांतरित मतदाताओं से संबंधित मामलों के समयबद्ध निष्पादन एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने पर विशेष बल दिया गया।

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मतदाता सूची की शुद्धिकरण प्रक्रिया

बैठक में मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने, अपात्र एवं स्थानांतरित मतदाताओं के संबंध में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही सभी बीएलओ को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य संपादित करने तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया गया।

बीएलओ की शंकाओं का समाधान

प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों की शंकाओं का समाधान किया गया तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

सामान्य प्रश्न

बीएलओ एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण कब आयोजित किया गया?
प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार को प्रखंड सभागार, महेशपुर में आयोजित किया गया।
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