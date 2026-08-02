ठाकुरगंगटी में ग्राम पंचायत सहकर्ता दल के द्वितीय बैच का दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न
ठाकुरगंगटी प्रखंड में 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान के तहत गाँव पंचायत सहकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण सफल रहा। इसका उद्देश्य पंचायत विकास योजना को प्रभावी व पारदर्शी बनाना था। प्रतिभागियों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यान्वयन पर जानकारी दी गई, और व्यक्तिगत कार्ययोजनाएँ भी बनाई गईं।
ठाकुरगंगटी ,प्रतिनिधि। सबकी योजना, सबका विकास" अभियान के अंतर्गत ठाकुरगंगटी प्रखंड में ग्राम पंचायत सहकर्ता दल के द्वितीय बैच का दो दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजना को अधिक प्रभावी, सहभागी, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ग्राम सभा, महिला सभा एवं बाल सभा की भूमिका, स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान, प्राथमिकताओं का निर्धारण, ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण, अनुमोदन तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं के प्रभावी समन्वय की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त विकसित भारत के लक्ष्यों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।प्रशिक्षण
के अंतिम दिन प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया तथा पंचायत स्तर पर जीपी डीपी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत कार्ययोजना तैयार कराई गई। प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत सहकर्ता दल के सदस्य, मुखिया, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, फैसिलिटेटर, वार्ड सदस्य, जल सहिया, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि तथा प्रदान एवं जेएसएलपीएस प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।
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