16 खेलों के रखे जाएंगे प्रशिक्षक
बागपत में जिला क्रीड़ाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि हॉकी, तैराकी, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक और अन्य खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित नियुक्त किया जाएगा। योग्य खिलाड़ी, जिन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों में भाग लिया है, 12 अगस्त को आवेदन कर सकते हैं।
बागपत। जिला क्रीड़ाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जिले में हॉकी, तैराकी, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, जूड़ो, हैंडबॉल एवं तीरंदाजी प्रशिक्षित नियुक्त किए जाएंगे। प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वह ही खिलाड़ी पात्र होंगे जिन्होंने ऑलंपिक गेम्स, कॉनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप एवं विश्व चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया हो। इच्छुक खिलाड़ी प्रशिक्षक बनने के लिए 12 अगस्त को खेल कार्यालय में आवेदन कर सकते हंै।
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