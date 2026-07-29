16 खेलों के रखे जाएंगे प्रशिक्षक
बागपत के जिला क्रीड़ाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जिले में हॉकी, तैराकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि खेलों में प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। केवल वही खिलाड़ी प्रशिक्षक बनने के योग्य होंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो। इच्छुक खिलाड़ियों को 12 अगस्त तक खेल कार्यालय में आवेदन करना होगा।
बागपत। जिला क्रीड़ाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जिले में हॉकी, तैराकी, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, जूड़ो, हैंडबॉल एवं तीरंदाजी प्रशिक्षित नियुक्त किए जाएंगे। प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वह ही खिलाड़ी पात्र होंगे जिन्होंने ऑलंपिक गेम्स, कॉनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप एवं विश्व चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया हो। इच्छुक खिलाड़ी प्रशिक्षक बनने के लिए 12 अगस्त को खेल कार्यालय में आवेदन कर सकते हंै।
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