सहजकर्ता दल की दो दिवसीय ट्रेनिंग संपन्न
जिला पंचायत राज विभाग द्वारा 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान के तहत प्रखंड के सहजकर्ताओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण शनिवार को सम्पन्न हुआ। इसमें मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। मास्टर ट्रेनर प्रमोद कुमार ठाकुर ने उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी और बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण दिया।
राहे, प्रतिनिधि। प्रखंड सभागार में शनिवार को जिला पंचायत राज विभाग की ओर से 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान के तहत प्रखंड के सहजकर्ताओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, महिला सदस्य, जल सहिया और पंचायत सहायक सहित सहजकर्ता दल के सदस्यों ने भाग लिया। उन्हें क्षेत्र में लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने, सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने तथा अभियान से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के प्रभावी संचालन के संबंध में जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर प्रमोद कुमार ठाकुर ने प्रशिक्षण दिया।
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