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पंचायत सहायकों व सचिवों का प्रशिक्षण संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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अमेठी। संवाददाता राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत स्थानीय विकास खंड के पंचायत सहायकों एवं

पंचायत सहायकों व सचिवों का प्रशिक्षण संपन्न

अमेठी। संवाददाता राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत स्थानीय विकास खंड के पंचायत सहायकों एवं पंचायत सचिवों का ओएसआर पोर्टल रेवेन्यू जनरेशन और सर्विस डिलीवरी विषय पर मंगलवार को विकास खण्ड सभागार में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का आयोजन उपनिदेशक पंचायतीराज मण्डल अयोध्या के प्राचार्य व डीपीआरओ अमेठी के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर मदन किशोर पाठक ने पंचायतों द्वारा ओएसआर पोर्टल पर ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं अर्जित आय की जानकारी फीड करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पंचायतों को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने और पारदर्शी तरीके से पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की आवश्यकता है, जिससे शासन को सही रिपोर्ट मिल सके।

प्रशिक्षक योगेश शुक्ला और हर्ष पाठक ने पंचायतों द्वारा स्वयं अर्जित राजस्व बढ़ाने के उपायों और सेवा वितरण को बेहतर बनाने पर जानकारी दी। उन्होंने पंचायत सहायकों को राजस्व संग्रहण, भवन कर, मेला-बाजार शुल्क आदि के संबंध में पोर्टल पर एंट्री करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया।

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