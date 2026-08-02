एफएलएन और नई एनसीईआरटी पुस्तकों पर प्रशिक्षण शुरू
जौनपुर में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें शिक्षक और शिक्षामित्रों को निपुण भारत मिशन, नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की संरचना, और प्रभावी शिक्षण विधियों की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसे सफल बनाने का संकल्प लिया।
जौनपुर, संवाददाता। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) तथा एनसीईआरटी की नवीन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित पांच दिवसीय प्रशिक्षण शनिवार को करंजाकला स्थित बीआरसी में शुरू हो गया। प्रशिक्षण के पहले दिन शिक्षक और शिक्षामित्रों को निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों, एफएलएन की अवधारणा तथा नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की संरचना, शिक्षण दृष्टिकोण और कक्षा में उनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। संदर्भदाता डॉ. सुरेश चंद्र मौर्य, वीरेंद्र सिंह, प्रशांत मिश्र, निलेश उपाध्याय और वीरेंद्र कुमार यादव ने प्रशिक्षण प्रदान किया। इस दौरान गतिविधि आधारित शिक्षण, बाल-केंद्रित अधिगम, अनुभवात्मक शिक्षण, सतत मूल्यांकन तथा नई पाठ्यपुस्तकों के प्रभावी उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई।
साथ ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण विधियों का अभ्यास कराया गया। प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए प्रशिक्षण को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस मौके खंड शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार यादव सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें