मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन को लेकर बीएलओ को मिला प्रशिक्षण
मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन को लेकर बीएलओ को मिला प्रशिक्षण फोटो - कसमार 04 - कसमार में प्रशिक्षण में उपस्थित सीओ व अन्य। कसमार, प्रतिनिधि ।
कसमार प्रखंड मुख्यालय के सभागार में मंगलवार को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन एवं नोटिस प्रक्रिया को लेकर बीएलओ और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह तथा प्रशिक्षक एचडीएम किशोर कांत ने दिया। प्रशिक्षण में बताया गया कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति प्राप्त की जाएगी तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका निष्पादन होगा। इस दौरान प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-8 के उपयोग और मतदाता सूची में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई।
अधिकारियों ने बताया कि जिन मतदाताओं का विवरण अनमैच पाया गया है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए बुधवार से सोशल मीडिया पर हैशटैग अभियान भी चलाया जाएगा। प्रशिक्षण में सुपरवाइजर रिजवान अहमद, संतोष महतो, मनोज महतो, कफिल अहमद, शमशाद अहमद, विमल राय, फतिक चंद्र तथा बीएलओ नीलम जायसवाल, रिंकी देवी, कंचन देवी, नर्मदा देवी, कौशल्या देवी, मंजू देवी, चपला देवी, रेखा देवी, पुष्पा देवी, अजमेरी खातून, फूलकुमारी देवी, साहुदा खातून, सुषमा देवी, तुला देवी सहित अन्य उपस्थित थे।
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