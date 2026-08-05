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बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों का दिया गया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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14--बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों का दिया गया प्रशिक्षण विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत द

बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों का दिया गया प्रशिक्षण

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत दावा, आपत्ति एवं नोटिस सत्यापन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी पोड़ाहाट सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी चक्रधरपुर विधानसभा श्रुति राजलक्ष्मी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा सभी बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

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प्रशिक्षण के दौरान महत्वपूर्ण बिंदु

प्रशिक्षण के दौरान दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया, नोटिस निर्गत करने एवं उसके सत्यापन, आवश्यक प्रपत्रों का सही ढंग से संधारण, समयबद्ध निष्पादन तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। सभी बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने मतदान क्षेत्रों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएं।

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मतदाता सूची का प्रकाशन

इस अवसर पर बताया गया कि दिनांक 05 अगस्त 2026 को सभी मतदान केन्द्रों में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही 05 अगस्त 2026 से दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने तथा नोटिसों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पात्र नागरिक निर्धारित अवधि के भीतर अपने नाम के सम्मिलन, विलोपन, संशोधन अथवा अन्य आवश्यक सुधार हेतु दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

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