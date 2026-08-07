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पर्यवेक्षकों को एसआईआर-2026 का प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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हिरणपुर में बीएलओ, वालंटियर एवं पर्यवेक्षकों का training आयोजित किया गया। प्रारूप मतदाता सूची, दावे एवं आपत्तियां, नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई। मतदाता सूची से किसी भी नागरिक को वंचित न होने का निर्देश दिया गया।

पर्यवेक्षकों को एसआईआर-2026 का प्रशिक्षण

हिरणपुर, एक संवाददाता। घाघरजानी स्थित प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) के सफल संचालन को लेकर बीएलओ, वालंटियर एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

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प्रशिक्षण विवरण

प्रशिक्षण सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी टुडू दिलीप द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन, दावे एवं आपत्तियों की प्रक्रिया, फॉर्म-06, 06 ए, 07 और 08 के उपयोग, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन की प्रक्रिया, सुनवाई की व्यवस्था, नोटिस जारी करने, अपील की प्रक्रिया तथा बीएलओ और बीएलए की भूमिका की विस्तार से जानकारी दी गई।

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महत्वपूर्ण तिथियाँ

बीडीओ ने बताया कि 05 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। 05 अगस्त से 04 सितंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इस दौरान पात्र नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं या त्रुटियों में सुधार करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 07 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश

प्रशिक्षण में सभी बीएलओ एवं संबंधित कर्मियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करते हुए मतदाता सूची को त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही पात्र मतदाताओं को किसी भी स्थिति में मतदाता सूची से वंचित नहीं होने देने पर विशेष जोर दिया गया।

प्रशन और उत्तर

प्रशिक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था?
प्रशिक्षण सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी टुडू दिलीप द्वारा दिया गया।
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