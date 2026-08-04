पात्र बच्चों और किशोरियों के चिन्हांकन पर दिया जोर
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहार में मंगलवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और एचपीवी टीकाकरण अभियान के लिए आशा कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। डॉ. जितेंद्र कुमार ने शत-प्रतिशत लाभार्थियों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की अपील की। अभियान को सफल बनाने के लिए अभिभावकों को जागरूक करने पर जोर दिया गया।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहार में आगामी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को आशा कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में अभियान के प्रभावी संचालन, पात्र बच्चों एवं किशोरियों के चिन्हांकन, घर-घर संपर्क तथा लाइन लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। सीएचसी अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और एचपीवी टीकाकरण अभियान बच्चों एवं किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा कार्यकत्रियों से पूरी जिम्मेदारी और सक्रियता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने की अपील की।
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र शुक्ला ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि आशा कार्यकत्रियां अपने-अपने क्षेत्र में पात्र बच्चों और किशोरियों का शत-प्रतिशत चिन्हांकन करें तथा समय से उनकी लाइन लिस्ट तैयार करें। साथ ही अभिभावकों को कृमिनाशक दवा और एचपीवी टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करें, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी अभियान से वंचित न रहे। प्रशिक्षण में अभियान की कार्ययोजना, लाभार्थियों के चिन्हांकन, लाइन लिस्ट तैयार करने, निर्धारित तिथियों पर टीकाकरण एवं कृमिनाशक दवा वितरण सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। अंत में आशा कार्यकत्रियों से अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता फैलाकर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया गया।
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