पूर्णिया : जनगणना हस्तपुस्तिका को लेकर कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण
रुपौली में बीडीओ सतेंद्र सिंह ने जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित किया। इस कार्य के लिए शिक्षक और पंचायत सचिव सहित 16 कर्मियों को नियुक्त किया गया है। सर्वे का कार्य 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें शैक्षणिक, चिकित्सा, पे जल एवं स्वच्छता, बैंक ऋण आदि से संबंधित डेटा एकत्र किया जाएगा।
रुपौली (पूर्णिया) से आलोक कुमार की रिपोर्ट प्रखंड मुख्यालय स्थित फैसिलिटी भवन में शनिवार के दिन जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के संबंध में बीडीओ सतेंद्र सिंह ने कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। बीडीओ सतेंद्र सिंह ने बताया कि इस कार्य को संपादित करने हेतु शिक्षक और पंचायत सचिव सहित 16 कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रखंड क्षेत्र के सभी राजस्व ग्रामों में सर्वे का कार्य किया जाएगा। शनिवार को प्रशिक्षण देते हुए कार्य प्रारंभ किया गया। राजस्व ग्रामों में शैक्षणिक, चिकित्सा, पे जल एवं स्वच्छता,संचार,परिवहन बैंक ऋण, बिजली की सुविधाएं, भूमि उपयोग एवं सिंचाई, प्रमुख कृषि उत्पाद आदि से संबंधित डाटा को एकत्रित करते हुए पोर्टल पर अपलोड करना है।
यह सर्वे का कार्य 31 अगस्त तक चलेगा।
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