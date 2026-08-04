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एसआईआर में चार सितंबर तक दावा-आपत्ति, नए मतदाता भी जुड़ेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर-2026 कार्यक्रम के तहत बीएलओ पर्यवेक्षकों एवं बीएलओ के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने सभी को जिम्मेदारी और पारदर्शिता से कार्य करने का निर्देश दिया। मतदाताओं के नामों में विसंगति के मामले में नोटिस जारी किए जाएंगे।

एसआईआर में चार सितंबर तक दावा-आपत्ति, नए मतदाता भी जुड़ेंगे

लोहरदगा, संवाददाता। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर-2026 कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को नगर भवन, लोहरदगा में सभी बीएलओ पर्यवेक्षकों एवं बीएलओ को दावा-आपत्ति, नोटिस एवं सत्यापन प्रक्रिया से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना ने कहा किउन्होंने सभी बीएलओ को पूरी जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने तथा बीएलओ पर्यवेक्षकों को अपने अधीनस्थ बीएलओ के कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि एसआईआर के आगामी चरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।पांच अगस्त से चार सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अवधि निर्धारित की गई है।

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इस दौरान जिन मतदाताओं का नाम अनमैप्ड सूची में है अथवा जिनके नाम में किसी प्रकार की विसंगति है,उन्हें ईआरओ द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा। बीएलओ उनके घर जाकर निर्धारित दस्तावेज प्राप्त करेंगे।

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