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आशाओं को प्रशिक्षण दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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चम्पावत में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सीबीएसी फॉर्म, फैमिली फोल्डर, एनसीडी स्क्रीनिंग, आशा इंसेंटिव फॉर्म और रिपोर्टिंग की जानकारी साझा की गई। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख अधिकारी शामिल थे।

आशाओं को प्रशिक्षण दिया

जगदीश, लोहाघाट। राष्ट्रीय आयुष मिशन चम्पावत के तहत आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण में सीबीएसी फॉर्म भरने, फैमिली फोल्डर तैयार करने, एनसीडी स्क्रीनिंग, आशा इंसेंटिव फॉर्म तथा रिपोर्टिंग आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला नोडल अधिकारी डॉ. सुधाकर गंगवार, डॉ. उमेश भारती, डॉ. ज़ेबा मलिक, डॉ. भास्कर मेहंदीरत्ता, नीलम कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

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