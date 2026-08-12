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डीएमसीएच:बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी ओटी के संचालन को दिया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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संजय लाला, दरभंगा। दिल्ली से आई विशेषज्ञों की टीम ने डीएमसीएच के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया। दो दिवसीय कार्यक्रम में उन्हें आधुनिक मशीनों के संचालन की जानकारी दी गई। नया मॉड्यूलर ओटी वाईफाई से कनेक्टेड है, जिससे लाइव ऑपरेशन प्रसारण होगा।

डीएमसीएच:बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी ओटी के संचालन को दिया प्रशिक्षण

संजय लाला,दरभंगा। डीएमसीएच के सुपर स्पेशियलिटी विभाग के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग के मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर को सुचारु रूप से चलाने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली से आई विशेषज्ञों की टीम ने ओटी असिस्टेंट और टेक्निशियनों को प्रशिक्षण दिया। दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आधुनिक मशीनें के संचालन से जुड़ी बारीकियों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में गैस्ट्रो, सर्जरी और बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग के ओटी असिस्टेंट और तकनीशियन शामिल थे। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. अमित कुमार झा ने बताया कि नई दिल्ली से आई विशेषज्ञों की टीम दो दिनों तक प्रशिक्षण देगी।मॉड्यूलर ओटी वाईफाई से कनेक्टेड है।

ऑपरेशन का लाइव प्रसारण फेस बुक और यू ट्यूब पर हो सकेगा। इसका लाभ यूजी और पीजी छात्रों की पहुंचेगा।

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