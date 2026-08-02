जनगणना-2027 के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेंडर जारी
जनगणना-2027 के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेंडर जारी-04 से 08 अगस्त तक डीपीआरसी में 374 क्षेत्र कर्मियों एवं चार्ज पदाधिकारियों मिलेगा प्रशिक्षण
-04 से 08 अगस्त तक डीपीआरसी में 374 क्षेत्र कर्मियों एवं चार्ज पदाधिकारियों मिलेगा प्रशिक्षण साहिबगंज। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण व गणना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से जिला जनगणना हस्तपुस्तिका (डीसीएचबी) के कार्य के लिए नामित क्षेत्र कर्मियों व चार्ज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जनगणना कार्य देश की विकास योजनाओं, संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा सटीक नीति निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। इसी उद्देश्य से सभी संबंधित अधिकारियों एवं क्षेत्र कर्मियों को प्रशिक्षण के माध्यम से जनगणना की प्रक्रियाओं, प्रपत्रों के सही संधारण, डिजिटल प्रणाली के उपयोग व मैदानी कार्यों की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 04 से 08 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक डीपीआरसी में आयोजित होगा। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित चार्ज पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ क्षेत्र कर्मियों की प्रशिक्षण में समय पर एवं शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप, त्रुटिरहित एवं समयबद्ध रूप से संपादित किया जा सके। प्रतिभागियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण का पूर्ण लाभ उठाने तथा जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य को पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं उत्तर दायित्व के साथ संपादित करने का आह्वान किया है.
प्रशिक्षण का कार्यक्रम:
प्रथम बैच : 04 अगस्त को सभी चार्ज पदाधिकारी झ्र 12,तालझारी के क्षेत्र कर्मी झ्र 55
द्वितीय बैच:
05 अगस्त को बरहेट के क्षेत्र कर्मी झ्र 72
तृतीय बैच:
06 अगस्त बोरियो के क्षेत्र कर्मी झ्र 33 एवं राजमहल के क्षेत्र कर्मी 39
चतुर्थ बैच:
07 अगस्त को पतना क्षेत्र कर्मी झ्र 54 व उधवा के क्षेत्र कर्मी 26
पंचम बैच:
08 अगस्त को मंडरो के क्षेत्र कर्मी झ्र 45 व बरहरवा के क्षेत्र कर्मी झ्र 25,साहिबगंज के क्षेत्र कर्मी झ्र 10
नगर परिषद, साहिबगंज 01,नगर पंचायत, राजमहल झ्र 01,नगर पंचायत, बरहरवा झ्र 01
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