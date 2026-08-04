हिंदी, अंग्रेजी और अंकीय गणना में दक्ष होंगे 1.45 लाख छात्र
- परिषदीय में पढ़ाने वाले हर ब्लाक से तीन से चार शिक्षकों को पहले चरण में दिया जाएगा प्रशिक्षण - परिषदीय में पढ़ाने वाले हर ब्लाक से तीन से चार शिक्षक
गाजीपुर, संवाददाता। परिषदीय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.45 लाख छात्र छात्राएं हिंदी, अंग्रेजी और अंकीय गणना (गणित) में दक्ष होंगे। इन छात्रों को अंकीय गणना में दक्ष बनाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह शिक्षक प्रशिक्षित होकर छात्रों को दक्ष बनाएंगे। जनपद में 2266 परिषदीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में एफएलएन (फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी) के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा। पहले चरण में गाजीपुर में ट्रेनर तैयार किये जाएंगे। इसके लिए हर ब्लाक से तीन से चार शिक्षकों का चयन किया जाएगा। चयनित शिक्षक ट्रेनिंग लेकर जनपद के शत प्रतिशत शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे。
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
शासन की ओर से लगातार परिषदीय विद्यालयों में बेहतर शिक्षा देने के लिए नए नए कवायद किये जा रहे है। जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल हो, इसे लेकर तमाम शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। जिससे छात्रों भाषा (हिंदी, अंग्रेजी) और अंकीय गणना (गणित) में पारंगत हो सकें। इसके लिए फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रम संचालित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि शिक्षक कक्षा कक्ष में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों के सीखने के स्तर में अपेक्षित सुधार ला सकें।
उन्नत शिक्षण रणनीतियाँ
इसे लेकर शिक्षकों को भाषा एवं गणित शिक्षण की नवीन रणनीतियों, खुले छोर के प्रश्नों के निर्माण और उपयोग, कैच अप शिक्षण, शिक्षक संदर्शिका में हुए सूक्ष्म बदलाव, प्रभावी कक्षा शिक्षण के दस प्रमुख बिंदुओं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, गतिविधि आधारित शिक्षण, स्थानीय मान, जोड़-घटाव, वार्षिक शिक्षण रूपरेखा तथा अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों के प्रभावी अध्यापन से संबंधित व्यवहारिक एवं सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मास्टर ट्रेनर्स का चयन
जनपद के 16 विकास खंड से मास्टर ट्रेनर के लिए शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। जल्द ही ब्लाक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू कराया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त कर जब शिक्षक छात्रों को उसके आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे तो बच्चों को निपुण बनाने में भी सफलता हासिल होगी। इससे छात्र भी हिंदी, अंग्रेजी और गणित को आसानी से समझ सकेंगे।
उपासना रानी वर्मा, बेसिक शिक्षा अधिकारी
सामान्य प्रश्न
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