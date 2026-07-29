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ब्लूम टैक्सोनॉमी आधारित शिक्षण व प्रश्नपत्र निर्माण का मिला प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के तत्वावधान में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (केजी स्कूल) में बुधवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम

ब्लूम टैक्सोनॉमी आधारित शिक्षण व प्रश्नपत्र निर्माण का मिला प्रशिक्षण

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के तत्वावधान में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (केजी स्कूल) में बुधवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम में 123 नवनियुक्त सहायक आचार्यों को ब्लूम टैक्सोनॉमी आधारित शिक्षण एवं प्रश्नपत्र निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप दक्षतामूलक, विद्यार्थी-केंद्रित एवं अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना तथा शिक्षकों को प्रभावी मूल्यांकन पद्धति से परिचित कराना था। डायट की प्राचार्य अमृता सिंह ने कहा कि दक्षतामूलक एवं विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। शिक्षकों से कक्षा-कक्ष में गतिविधि- आधारित एवं अनुभवात्मक शिक्षण को अपनाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों में सीखने की रुचि, तार्किक चिंतन और रचनात्मक क्षमता का विकास होगा।

प्रभारी प्राचार्य डॉ धीरेंद्र सिंह ने कहा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी विद्यार्थियों में स्मरण, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं सृजन जैसे उच्चस्तरीय संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। अगर शिक्षक इन छह स्तरों के आधार पर पाठ योजना एवं प्रश्नपत्र तैयार करें, तो विद्यार्थियों की समस्या-समाधान क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता तथा सृजनात्मक सोच का समग्र विकास संभव होगा। संकाय सदस्य मोहम्मद शाहिद अनवर ने ब्लूम टैक्सोनॉमी के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करते हुए उसके अनुरूप प्रश्न निर्माण एवं कक्षा शिक्षण की व्यावहारिक तकनीकों की जानकारी दी। विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के जिला समन्वयक रॉबिन कुमार ने विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार बताते हुए विद्यालयों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं जीवन कौशल आधारित गतिविधियों के प्रभावी संचालन पर बल दिया।

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