निपुण भारत मिशन के तहत दिया गया प्रशिक्षण

सुलतानपुर,संवाददाता। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान( एफएलएन)पर आधारित पांच दिवसीय प्रशिक्षण का समापन को डॉयट प्राचार्य उपेन्द्र गुप्ता ने किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डायट उपेन्द्र गुप्ता ने समापन अवसर पर सभी संदर्भदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण आप सभी को ब्लाक स्तर पर सभी शिक्षकों व शिक्षामित्रों को देना है, इसलिए सभी प्रशिक्षण माड्यूल व पीपीटी का अध्ययन करके शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करें। उन्होंने सभी संदर्भदाताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण को गुणवत्तापूर्ण ढंग से संचालित करें। जिससे सभी बच्चों में समझ के साथ पठन, लेखन, जोड़, घटाव, गुणा व भाग करने की दक्षता अनिवार्य रूप से विकसित हो जाए।

उन्होंने विद्यालय में निपुण लक्ष्य का पोस्टर डिस्प्ले करने व कैच अप शिक्षण के अनुपालन का निर्देश दिया। जिला समन्वयक प्रशिक्षण अपेक्षा त्रिपाठी ने बताया कि बच्चों के पठन- पाठन को बेहतर करने के लिए शिक्षक संदर्शिकायें विद्यालयों में भेजी जा रही हैं। मास्टर ट्रेनर सत्यदेव पाण्डेय ने कक्षा चार गणित मेला पर चर्चा करते हुए बताया कि इस पुस्तक में कुल 15 पाठ रखे गये हैं। उन्होंने बताया गणित की इस पुस्तक में गिनना, संख्या ज्ञान, आकृतियों की पहचान, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, कलेण्डर, घड़ी में समय देखना आदि दक्षताओं को बच्चे संवाद, खेल व अभ्यास विधि से सीख पायेंगे। मास्टर ट्रेनर सुनील कुमार सिंह ने एनसीईआरटी की हिन्दी पुस्तक वीणा व अंग्रेजी पुस्तक में दिए गए अभ्यास पत्रक पर डेमो देते हुए प्रतिभागियों को भी अभ्यास का अवसर दिया। प्रशिक्षण की व्यवस्था देख रहे मनीष तिवारी ने बताया कि यह प्रशिक्षण दो फेरों में आयोजित किया गया। यहां पर डायट प्रवक्ता शरद चतुर्वेदी,दिलीप कुमार,शैलेष मौर्य, अजय कुमार, प्रियंका सिंह, शशांक शेखर सिंह, विजय कुमार,संतोष कुमार, अजय कुमार,राकेश मिश्रा रहे।