जनगणना को लेकर प्रगणकों व पर्यवेक्षकों को दिया प्रशिक्षण

चान्दन ( बांका )। निज प्रतिनिधि प्रशिक्षण शिविर में जनगणना कार्य से जुड़े सभी कर्मियों को उनके दायित्वों, कार्यप्रणाली एवं सर्वेक्षण की प्रक्रिया की व

चान्दन (बांका), निज प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित आईटी भवन सभागार में शुक्रवार को डीसीएचबी जनगणना के सफल एवं त्रुटिरहित संचालन को लेकर बीडीओ अजेश कुमार की अध्यक्षता में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण शिविर की जानकारी प्रशिक्षण शिविर में जनगणना कार्य से जुड़े सभी कर्मियों को उनके दायित्वों, कार्यप्रणाली एवं सर्वेक्षण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ अजेश कुमार ने कहा कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसकी सफलता प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की ईमानदारी, निष्पक्षता एवं सतर्कता पर निर्भर करती है।

जनगणना का महत्व उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी सावधानी से किया जाए तथा किसी भी प्रकार की जानकारी छूटने या गलत दर्ज होने की संभावना नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रगणक घर-घर जाकर निर्धारित मानकों के अनुरूप आंकड़ों का संकलन करें तथा नागरिकों को जनगणना के महत्व से भी अवगत कराएं।

समस्याओं का समाधान यदि किसी प्रकार की तकनीकी या व्यावहारिक समस्या आती है तो उसे तत्काल संबंधित पर्यवेक्षक अथवा प्रखंड कार्यालय के संज्ञान में लाया जाए, ताकि समय पर उसका समाधान किया जा सके। बैठक में पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रगणकों के कार्यों की नियमित निगरानी करें तथा समय-समय पर कार्यों की समीक्षा करते रहें।

पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण कार्य उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इस अवसर पर जनगणना से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उपस्थित प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। बैठक में सभी कर्मियों ने निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जिम्मेदारी के साथ जनगणना कार्य संपन्न करने का भरोसा दिलाया।