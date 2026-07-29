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32 छात्राओं ने लिया सात दिवसीय प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए आयोजित सात दिवसीय खेल प्रशिक्षण शिविर का सफल समापन हुआ। 60 छात्राओं में से 32 का चयन किया गया। शिविर में खो-खो, kabaddi, और athletics का प्रशिक्षण दिया गया। समापन पर छात्राओं को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए और भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं।

32 छात्राओं ने लिया सात दिवसीय प्रशिक्षण

बलरामपुर, संवाददाता। मंडलीय खेल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की चयनित छात्राओं के लिए सात दिवसीय आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविर का सफलतापूर्वक समापन हुआ। शिविर में छात्राओं को खेलों की तकनीकी दक्षता के साथ अनुशासन, टीम भावना और प्रतिस्पर्धात्मक कौशल का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश पर आयोजित जनपद स्तरीय चयन ट्रायल में 60 छात्राओं ने प्रतिभाग किया था, जिनमें से उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 32 छात्राओं का चयन किया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय देहात, बलरामपुर में आयोजित शिविर में खो-खो, कबड्डी एवं एथलेटिक्स का प्रशिक्षण प्रशिक्षिका रश्मि सिंह एवं रिचा शुक्ला ने दिया।

समापन समारोह प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अशोक पाठक की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस दौरान चयनित छात्राओं को प्रमाण-पत्र वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाशाली बालिकाओं को जिला, मंडल, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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