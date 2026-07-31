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एकल अभियान के पांच दिवसीय वार्षिक आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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बेड़ो में आयोजित पांच दिवसीय वार्षिक आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ। 45 आचार्यों ने भाग लिया और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 50 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आयोजकों ने आचार्यों को समाज में संस्कारयुक्त शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रेरित किया।

एकल अभियान के पांच दिवसीय वार्षिक आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का समापन

बेड़ो, प्रतिनिधि। बेड़ो प्रखंड मुख्यालय स्थित विवाह मंडप में एकल अभियान संभाग दक्षिण झारखंड, भाग रांची अंचल रातू के तत्वावधान में आयोजित पांच दिवसीय वार्षिक आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का शुक्रवार को समापन हो गया। प्रशिक्षण शिविर में बेड़ो, नगड़ी, लापुंग और मांडर संच के कुल 45 आचार्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

पांच दिनों तक चले प्रशिक्षण में आचार्यों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से 50 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों का व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और संस्कारों को और मजबूत बनाया जा सके। समापन समारोह में वक्ताओं ने कहा कि आज का बच्चा ही कल का भविष्य है। इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देना राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

समापन समारोह

अध्यक्ष डॉ. रमेश प्रसाद गुप्ता ने आचार्यों से समाज में संस्कारयुक्त शिक्षा के प्रसार और जनजागरण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में सीखे गए पाठों और मूल्यों को प्रत्येक आचार्य अपने-अपने गांवों और संच क्षेत्रों के बच्चों तक पहुंचाएंगे।

इस अवसर पर अतिथियों, बच्चों तथा प्रशिक्षण वर्ग में शामिल सभी आचार्यों को सम्मानित कर उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया गया। चारों संच के आचार्यों ने राष्ट्र और समाज निर्माण के संकल्प को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का संकल्प दोहराया। मौके पर सचिव विकास बंटी रौनियार, कमल नाथ महतो, लापुंग संच प्रमुख सुषमा देवी, बेड़ो संच प्रमुख करमी देवी, रंजीत खत्री, मुकेश कुमार राय, संस्कार प्रमुख विमला टोपनो, मुन्नी उरांक, रूपरानी देवी, वरिष्ठ आचार्य जय कुमार यादव, हरिमोहन गोप सहित एकल अभियान के कई पदाधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

इस प्रशिक्षण वर्ग में कितने आचार्य शामिल हुए?
प्रशिक्षण शिविर में बेड़ो, नगड़ी, लापुंग और मांडर संच के कुल 45 आचार्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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