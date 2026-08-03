विदेशी सैलानी समेत तीन यात्रियों का सामान उड़ाया

विदेशी सैलानी समेत तीन यात्रियों का सामान उड़ाया
वाराणसी में तीन यात्रियों से ट्रेनों में चोरी के मामले सामने आए हैं। जापान के युवक रीन कावाकामी ने अपने बैग की चोरी की जानकारी दी, जिसमें पासपोर्ट और मोबाइल फोन शामिल थे। इसी तरह, अन्य यात्रियों से भी कीमती सामान चुराए गए हैं। जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वाराणसी। ट्रेनों में विदेशी सैलानी समेत तीन यात्रियों से चोरी का मामला रविवार को सामने आया है। कैंट जीआरपी ने उक्त शिकायतों में मुकदमा दर्ज करके घटना संबंधित थानों को स्थानांतरित कर दिया। जापान के टोटोरी सिटी निवासी युवक रीन क़वाकामी ने लिखित शिकायती पत्र में बताया कि वह गत एक अगस्त को सद्भावना एक्सप्रेस में रक्सौल से वाराणसी की यात्रा कर रहे थे। हाजीपुर में उन्हें बैग चोरी होने की जानकारी हुई। बताया कि बैग में जापानी पासपोर्ट, पांच सौ नेपाली मुद्रा, मोबाइल फोन ऑटोमैटिक टूथ ब्रश रखे थे। इससे पहले 30 जुलाई को हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस के ए-1 कोच में पश्चिम बंगाल स्थित हुगली के रहने वाले प्रदीप कुमार बगरिया का चोरों ने 1.50 लाख रुपये, कान की मशीन, आधार, पैन कार्ड और कॉस्मेटिक का सामान उड़ा दिया।
एक अगस्त को पुरुलिया-आनंद विहार एक्सप्रेस के एस-1 बोगी में चोरों ने जमशेदपुर (झारखंड) निवासी अजय कुमार प्रजापति का मोबाइल फोन, चांदी की चेन, दस हजार रुपये और एटीएम कार्ड पार कर दिया।
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