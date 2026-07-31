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दो ट्रेनों में महिलाओं से छिनैती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में ट्रेनों में महिला यात्रियों के साथ चोरी और छिनैती के मामले सामने आए हैं। 12 जुलाई को, अमृत भारत एक्सप्रेस में मधुमिता सरकार का पर्स चोरी हुआ, जिसमें मोबाइल फोन और नकद राशि थी। 25 जुलाई को, रत्नागिरी एक्सप्रेस में एक और महिला यात्री का पर्स चुराया गया। जीआरपी इन मामलों की जांच कर रही है।

दो ट्रेनों में महिलाओं से छिनैती

वाराणसी। दो ट्रेनों में महिला यात्रियों से फिर चोरी और छिनैती का मामला सामने आया है। कैंट जीआरपी दोनों घटनाओं में दर्ज स्थानांतरित मुकदमों की जांच पड़ताल कर रही है। 12 जुलाई को कैंट स्टेशन के आउटर पर अमृत भारत एक्सप्रेस के एस-4 कोच में सवार मधुमिता सरकार का पर्स छीनकर उचक्का भाग निकला। पर्स में दो कीमती मोबाइल फोन, दस हजार पांच सौ रुपए नकदी, आधार कार्ड और पेन कार्ड भी रखे थे। सियालदाह स्टेशन पहुंचने के बाद मधुमिता ने तहरीर दी। इसी तरह 25 जुलाई को सुबह कैंट स्टेशन के आउटर पर उचक्कों ने रत्नागिरी एक्सप्रेस में महिला यात्री का पर्स चोरी कर लिया।

पति रमेश रामानंद गुप्ता ने बताया कि पर्स में कान का टप्स, लॉकेट, चार से पांच हजार रुपए आदि थे। मऊ जीआरपी को तहरीर दी।

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