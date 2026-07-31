दो ट्रेनों में महिलाओं से छिनैती
वाराणसी में ट्रेनों में महिला यात्रियों के साथ चोरी और छिनैती के मामले सामने आए हैं। 12 जुलाई को, अमृत भारत एक्सप्रेस में मधुमिता सरकार का पर्स चोरी हुआ, जिसमें मोबाइल फोन और नकद राशि थी। 25 जुलाई को, रत्नागिरी एक्सप्रेस में एक और महिला यात्री का पर्स चुराया गया। जीआरपी इन मामलों की जांच कर रही है।
वाराणसी। दो ट्रेनों में महिला यात्रियों से फिर चोरी और छिनैती का मामला सामने आया है। कैंट जीआरपी दोनों घटनाओं में दर्ज स्थानांतरित मुकदमों की जांच पड़ताल कर रही है। 12 जुलाई को कैंट स्टेशन के आउटर पर अमृत भारत एक्सप्रेस के एस-4 कोच में सवार मधुमिता सरकार का पर्स छीनकर उचक्का भाग निकला। पर्स में दो कीमती मोबाइल फोन, दस हजार पांच सौ रुपए नकदी, आधार कार्ड और पेन कार्ड भी रखे थे। सियालदाह स्टेशन पहुंचने के बाद मधुमिता ने तहरीर दी। इसी तरह 25 जुलाई को सुबह कैंट स्टेशन के आउटर पर उचक्कों ने रत्नागिरी एक्सप्रेस में महिला यात्री का पर्स चोरी कर लिया।
पति रमेश रामानंद गुप्ता ने बताया कि पर्स में कान का टप्स, लॉकेट, चार से पांच हजार रुपए आदि थे। मऊ जीआरपी को तहरीर दी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें