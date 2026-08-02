चलती मालगाड़ी के वैगन का गेट खुला, स्टेशन पर रोकी गई
शाहजहांपुर में एक मालगाड़ी के दरवाजे खुलने पर स्टेशन मास्टर ने सूचित किया। इसके बाद गाड़ी को रोका गया और तकनीकी जांच की गई। आरपीएफ और सीएंडडब्ल्यू की टीम मौके पर पहुंची और दरवाजे को सुरक्षित तरीके से बंद करने के बाद 30 मिनट में गाड़ी को रवाना किया गया।
शाहजहांपुर। चलती हुई मालगाड़ी में दरवाजे खुलने पर सामान बाहर दिखने पर स्टेशन मास्टर की सूचना पर मालगाड़ी को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। दरवाजे को बंद कर बाद में मालगाड़ी को रवाना किया गया। मुरादाबाद की ओर से आने बाली मालगाड़ी जो बस्ती जा रही थी। मालगाड़ी के वैगन का गेट रास्ते में खुला मिलने पर रेलवे कंट्रोल में बरेली की ओर से किसी स्टेशन मास्टर ने सूचना दी। जिसके बाद कंट्रोल के आदेश पर शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर व आरपीएफ को सूचना दी गयी। जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में मालगाड़ी को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर रोककर तकनीकी खराबी दूर कराई गई।
रेलवे सूत्रों के अनुसार मालगाड़ी बरेली स्टेशन से आगे निकलने के बाद स्टेशन मास्टर ने एक वैगन का गेट खुला होने की जानकारी कंट्रोल को दी। इसके बाद कंट्रोल के निर्देश पर मालगाड़ी को शाहजहांपुर स्टेशन पर रोका गया, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। शाहजहांपुर स्टेशन पर आरपीएफ और सीएंडडब्ल्यू (कैरेज एंड वैगन) विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने संबंधित वैगन का निरीक्षण कर गेट को सुरक्षित तरीके से बंद किया और उसकी तकनीकी जांच भी की। करीब 30 मिनट तक जांच और मरम्मत कार्य चलने के बाद मालगाड़ी को सुरक्षित घोषित कर आगे के लिए रवाना कर दिया गया।
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