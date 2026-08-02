Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चलती मालगाड़ी के वैगन का गेट खुला, स्टेशन पर रोकी गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

शाहजहांपुर में एक मालगाड़ी के दरवाजे खुलने पर स्टेशन मास्टर ने सूचित किया। इसके बाद गाड़ी को रोका गया और तकनीकी जांच की गई। आरपीएफ और सीएंडडब्ल्यू की टीम मौके पर पहुंची और दरवाजे को सुरक्षित तरीके से बंद करने के बाद 30 मिनट में गाड़ी को रवाना किया गया।

चलती मालगाड़ी के वैगन का गेट खुला, स्टेशन पर रोकी गई

शाहजहांपुर। चलती हुई मालगाड़ी में दरवाजे खुलने पर सामान बाहर दिखने पर स्टेशन मास्टर की सूचना पर मालगाड़ी को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। दरवाजे को बंद कर बाद में मालगाड़ी को रवाना किया गया। मुरादाबाद की ओर से आने बाली मालगाड़ी जो बस्ती जा रही थी। मालगाड़ी के वैगन का गेट रास्ते में खुला मिलने पर रेलवे कंट्रोल में बरेली की ओर से किसी स्टेशन मास्टर ने सूचना दी। जिसके बाद कंट्रोल के आदेश पर शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर व आरपीएफ को सूचना दी गयी। जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में मालगाड़ी को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर रोककर तकनीकी खराबी दूर कराई गई।

रेलवे सूत्रों के अनुसार मालगाड़ी बरेली स्टेशन से आगे निकलने के बाद स्टेशन मास्टर ने एक वैगन का गेट खुला होने की जानकारी कंट्रोल को दी। इसके बाद कंट्रोल के निर्देश पर मालगाड़ी को शाहजहांपुर स्टेशन पर रोका गया, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। शाहजहांपुर स्टेशन पर आरपीएफ और सीएंडडब्ल्यू (कैरेज एंड वैगन) विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने संबंधित वैगन का निरीक्षण कर गेट को सुरक्षित तरीके से बंद किया और उसकी तकनीकी जांच भी की। करीब 30 मिनट तक जांच और मरम्मत कार्य चलने के बाद मालगाड़ी को सुरक्षित घोषित कर आगे के लिए रवाना कर दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।