आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल का मनकठा व बड़हिया स्टेशनों पर रुकेगी

आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल का मनकठा व बड़हिया स्टेशनों पर रुकेगी
झाझा में श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने मनकठा और बड़हिया स्टेशनों पर एस्पीइंडल एक्सप्रेस के अस्थाई ठहराव की व्यवस्था की है। आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनें दोनों स्टेशनों पर क्रमशः तड़के 01:26 बजे तथा 01:38 बजे रुकेंगी।
झाझा । निज संवाददाता श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा को ले रेलवे ने तत्काल प्रभाव से पूमरे के मनकठा एवं बड़हिया स्टेशनों पर 03527/03528 आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल का अस्थाई ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। आसनसोल के पीआरओ ने बताया कि 03527 आसनसोल-गोरखपुर श्रावणी मेला स्पेशल मनकठा और बड़हिया स्टेशनों पर क्त्रमश: तड़के 01:26 बजे और 01:38 बजे पहुंचेगी तथा 03528 गोरखपुर-आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल बड़हिया और मनकथा स्टेशनों पर क्त्रमश: तड़के 01:20 बजे और 01:31 बजे पहुंचेगी। उक्त दोनों ट्रेनें उक्त स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में 02 मिनट के लिए रुकेंगी।
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