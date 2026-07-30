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आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल का मनकठा व बड़हिया स्टेशनों पर रुकेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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झाझा में श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने मनकठा और बड़हिया स्टेशनों पर एस्‌पीइंडल एक्सप्रेस के अस्थाई ठहराव की व्यवस्था की है। आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनें दोनों स्टेशनों पर क्रमशः तड़के 01:26 बजे तथा 01:38 बजे रुकेंगी।

आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल का मनकठा व बड़हिया स्टेशनों पर रुकेगी

झाझा । निज संवाददाता श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा को ले रेलवे ने तत्काल प्रभाव से पूमरे के मनकठा एवं बड़हिया स्टेशनों पर 03527/03528 आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल का अस्थाई ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। आसनसोल के पीआरओ ने बताया कि 03527 आसनसोल-गोरखपुर श्रावणी मेला स्पेशल मनकठा और बड़हिया स्टेशनों पर क्त्रमश: तड़के 01:26 बजे और 01:38 बजे पहुंचेगी तथा 03528 गोरखपुर-आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल बड़हिया और मनकथा स्टेशनों पर क्त्रमश: तड़के 01:20 बजे और 01:31 बजे पहुंचेगी। उक्त दोनों ट्रेनें उक्त स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में 02 मिनट के लिए रुकेंगी।

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