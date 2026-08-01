सहरसा- पटना इंटरसिटी 22 सितंबर से 13 दिन रहेगी रद्द

सहरसा से राजेन्द्रनगर जाने और आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 13 दिन रद्द रहेगी। साथ ही, राज्यरानी एक्सप्रेस सोनपुर स्टेशन से चलेगी। नए राजेन्द्र पुल के काम के कारण ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से बदलेगा।

सहरसा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सहरसा से राजेन्द्रनगर जाने और आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 13 दिन रद्द रहेगी।

राज्यरानी एक्सप्रेस के रूट में परिवर्तन वहीं ललितग्राम से सहरसा होते पटना जाने और आने वाली राज्यरानी एक्सप्रेस 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पटना की बजाय सोनपुर स्टेशन से चलेगी। दरअसल, नए राजेन्द्र पुल को डबल लाइन व यार्ड से जोड़ने के लिए प्री एनआई और एनआई कार्य किया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक लिया जाएगा और इन ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी रूप से परिवर्तन की वजह यही बनेगी। मिली जानकारी मुताबिक राज्यरानी एक्सप्रेस उक्त अवधि में हाजीपुर, शाहपुर पटोरी, बरौनी, बेगूसराय रूट से चलेगी। हालांकि, 21 सितंबर को भी पटना से चलने वाली राज्यरानी बदले रूट से चलेगी। उस दिन इस ट्रेन को पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, बरौनी रूट से चलाया जाएगा। ब्लॉक की अवधि में पटना जाने और आने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी।

नई सुविधाएं और सुरक्षा पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि नए राजेन्द्र सेतु पुल के डबल लाइन काम होने से महत्वपूर्ण रूट पर ट्रेनों का परिचालन काफी सुगम हो जाएगा। ट्रेन चलाने के लिए कई अतिरिक्त रेललाइन मिल जाएंगे।

चार अगस्त को डेढ़ घंटे विलंब से पहुंचेगी लहेरियासराय मेमू: चार अगस्त को डेढ़ घंटे विलंब से लहेरियासराय-सहरसा मेमू पैसेंजर ट्रेन(63377) चलेगी। समस्तीपुर मंडल के पीआरओ आर. के. सिंह ने कहा कि चार अगस्त को ककरघट्टी यार्ड में फुट ओवरब्रिज के गर्डर लॉन्चिंग को लेकर दिन के 11.20 से दोपहर 3.15 बजे तक 3 घंटे 55 मिनट का ट्रैफिक व पावर ब्लॉक लिया जाएगा। एफओबी बन जाने के बाद प्लेटफॉर्मों के बीच आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हो जाएगा।

वैशाली व मेमू ट्रेन रही लेट: शुक्रवार को नई दिल्ली से आने वाली वैशाली एक्सप्रेस देर से आई। वहीं देवघर से आने वाली मेमू ट्रेन आधा घंटा लेट रही। यात्री परेशान हुए।