नॉन-इंटरलॉकिंग के चलते चार ट्रेनें रहेंगी निरस्त
झांसी में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राजेंद्र पुल और अन्य स्टेशनों के बीच प्री-नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण चार ट्रेनों को निरस्त किया गया है। विशेषकर लक्ष्मीबाई झांसी - आसनसोल ट्रेन 20 से 30 सितंबर तक और कोलकाता एक्सप्रेस 25 सितंबर तथा 02 अक्टूबर को बंद रहेगी। यात्रियों से ट्रेन स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।
झांसी। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के अंतर्गत राजेंद्र पुल, हथीदह जंक्शन अपर, टाल एवं रामपुर डुमरा स्टेशनों के मध्य प्रस्तावित प्री-नॉन इंटरलॉकिंग, नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। जिसके कारण चार ट्रेनें निरस्त रहेंगी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–आसनसोल ऑन डिमांड विशेष ट्रेन 20 सितंबर से 27 सितंबर एवं 30 सितंबर को निरस्त रहेगी। आसनसोल–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ऑन डिमांड विशेष ट्रेन दिनांक 21 सितंबर से 24, 28 सितंबर एवं 01 अक्तूबर को निरस्त रहेगी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–कोलकाता टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिनांक 25 सितंबर एवं 02 अक्तूबर को निरस्त रहेगी। कोलकाता टर्मिनल–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिनांक 27 सितंबर एवं 04 अक्तूबर को निरस्त रहेगी।
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि प्रारंभ करने से पूर्व अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी रेलवे के अधिकृत माध्यमों से प्राप्त कर लें तथा उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। यात्रियों की सुविधा के लिए संबंधित स्टेशनों पर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
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