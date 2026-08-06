अक्तूबर में एक-एक दिन रद्द रहेगी मौर्य व जयनगर एक्सप्रेस
धनबाद में बंडामुंडा के पास एक प्रस्तावित ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों का संचालन 10 से 14 अक्टूबर तक रद्द रहेगा। मौर्य एक्सप्रेस और राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस प्रभावित होंगी। 13 अक्टूबर को एलेप्पी एक्सप्रेस को भी दो घंटे की देरी से चलाने की सूचना है।
धनबाद। बंडामुंडा के पास प्रस्तावित ब्लॉक के कारण धनबाद होकर चलने वाली मौर्य और राउरकेला-जयनगर अक्तूबर में एक-एक दिन रद्द रहेगी। गोरखपुर-संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस 12 अक्तूबर को नहीं चलेगी। वापसी में 14 अक्तूबर को संबलपुर-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस को स्थगित रखा गया है। इसी तरह राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस 10 अक्तूबर और जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस 11 अक्तूबर को नहीं चलेगी। 13 अक्तूबर को धनबाद से एलेप्पी एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से खुलेगी। वहीं चार व 11 अक्तूबर 20818 नई दिल्ली-भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस गोमो, हिजली, भद्रक व कटक होकर चलेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें