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अक्तूबर में एक-एक दिन रद्द रहेगी मौर्य व जयनगर एक्सप्रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में बंडामुंडा के पास एक प्रस्तावित ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों का संचालन 10 से 14 अक्टूबर तक रद्द रहेगा। मौर्य एक्सप्रेस और राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस प्रभावित होंगी। 13 अक्टूबर को एलेप्पी एक्सप्रेस को भी दो घंटे की देरी से चलाने की सूचना है।

अक्तूबर में एक-एक दिन रद्द रहेगी मौर्य व जयनगर एक्सप्रेस

धनबाद। बंडामुंडा के पास प्रस्तावित ब्लॉक के कारण धनबाद होकर चलने वाली मौर्य और राउरकेला-जयनगर अक्तूबर में एक-एक दिन रद्द रहेगी। गोरखपुर-संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस 12 अक्तूबर को नहीं चलेगी। वापसी में 14 अक्तूबर को संबलपुर-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस को स्थगित रखा गया है। इसी तरह राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस 10 अक्तूबर और जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस 11 अक्तूबर को नहीं चलेगी। 13 अक्तूबर को धनबाद से एलेप्पी एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से खुलेगी। वहीं चार व 11 अक्तूबर 20818 नई दिल्ली-भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस गोमो, हिजली, भद्रक व कटक होकर चलेगी।

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