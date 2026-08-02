तीन दिन ट्रेन रहेगी निरस्त
फतेहपुर में सीपीआरओ ने जानकारी दी है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के बंडामुंडा केबिन में नान इंटर लाकिंग के काम के कारण संबलपुर-जम्मूतवी अप ट्रेन 22, 24, 26 सितम्बर और डाउन ट्रेन 25, 27 व 29 सितम्बर को निरस्त रहेगी।
फतेहपुर। सीपीआरओ ने बताया कि दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के बंडामुंडा केबिन में नान इंटर लाकिंग के काम के चलते संबलपुर-जम्मूतवी अप में प्रारंभिक स्टेशन से 22, 24, 26 सितम्बर तथा डाउन में 25, 27 व 29 सितम्बर को निरस्त रहेगी।
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