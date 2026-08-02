लंबी दूरी की चार टे्रनें रहेगी निरस्त, जाना होगा मुश्किल
-दानापुर मंडल में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य से नहीं चलेंगी-20 सितंबर से एक अक्तूबर तक बनी रहेेगी समस्या उरई। संवाददातामध्य रेलवे के दानापुर मंडल के राजेंद
उरई। संवाददाता मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के राजेंद्र पुल व रामपुर डुमरा स्टेशनों के मध्य प्रस्तावित प्री-नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग के चलते झांसी कानपुर रेलमार्ग से होकर गुजरने वाली चार लंबी दूरी की ट्रेनें 20 सितंबर से निरस्त रहेंगी। इससे यात्रियों को परेशानी होगी। एक अक्तूबर तक यह समस्या रहेगी।उ.म. रेलवे झांसी मंडल के अफसरों की मानें तो 04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आसनसोल जो ऑन डिमांड पर चलाई गई थी। विशेष ट्रेन 20 सितंबर के साथ 23, 27 व 30 सितंबर को नहीं चलेगी। इसी तरह 04186 आसनसोल वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ऑन डिमांड विशेष ट्रेन दिनांक 21सितंबर, 24, 28 सितंबर और 1 अक्तूबर को निरस्त रहेगी।
इसके अलावा 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी कोलकाता टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिनांक 25 सितंबर व 2 अक्तूबर को नहीं चलेगी। वहीं, 22197 कोलकाता टर्मिनल वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27 सितंबर व 4 अक्तूवर को नहीं चलेगी। रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व अपनी ट्रेनों की स्थिति की जानकारी रेलवे के अधिकृत माध्यमों से प्राप्त कर लें तथा उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। यात्रियों की सुविधा के लिए संबंधित स्टेशनों पर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
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