Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लंबी दूरी की चार टे्रनें रहेगी निरस्त, जाना होगा मुश्किल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

-दानापुर मंडल में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य से नहीं चलेंगी-20 सितंबर से एक अक्तूबर तक बनी रहेेगी समस्या उरई। संवाददातामध्य रेलवे के दानापुर मंडल के राजेंद

लंबी दूरी की चार टे्रनें रहेगी निरस्त, जाना होगा मुश्किल

उरई। संवाददाता मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के राजेंद्र पुल व रामपुर डुमरा स्टेशनों के मध्य प्रस्तावित प्री-नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग के चलते झांसी कानपुर रेलमार्ग से होकर गुजरने वाली चार लंबी दूरी की ट्रेनें 20 सितंबर से निरस्त रहेंगी। इससे यात्रियों को परेशानी होगी। एक अक्तूबर तक यह समस्या रहेगी।उ.म. रेलवे झांसी मंडल के अफसरों की मानें तो 04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आसनसोल जो ऑन डिमांड पर चलाई गई थी। विशेष ट्रेन 20 सितंबर के साथ 23, 27 व 30 सितंबर को नहीं चलेगी। इसी तरह 04186 आसनसोल वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ऑन डिमांड विशेष ट्रेन दिनांक 21सितंबर, 24, 28 सितंबर और 1 अक्तूबर को निरस्त रहेगी।

इसके अलावा 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी कोलकाता टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिनांक 25 सितंबर व 2 अक्तूबर को नहीं चलेगी। वहीं, 22197 कोलकाता टर्मिनल वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27 सितंबर व 4 अक्तूवर को नहीं चलेगी। रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व अपनी ट्रेनों की स्थिति की जानकारी रेलवे के अधिकृत माध्यमों से प्राप्त कर लें तथा उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। यात्रियों की सुविधा के लिए संबंधित स्टेशनों पर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
India
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।