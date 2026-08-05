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ओएचई तार टूटने से राजधानी समेत कई गाड़ियां रोकनी पड़ीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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बुधवार शाम दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर बरहन और मितावली स्टेशन के बीच ओएचई तार टूट जाने से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। राजधानी एक्सप्रेस समेत अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों की आवाजाही करीब एक घंटे तक बाधित रही। रेलवे प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया।

ओएचई तार टूटने से राजधानी समेत कई गाड़ियां रोकनी पड़ीं

टूंडला क्षेत्रांतर्गत दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर बुधवार शाम बरहन और मितावली रेलवे स्टेशनों के बीच ओएचई (ओवरहेड इलेक्ट्रिक) तार टूट जाने से रेल परिचालन प्रभावित हो गया। इस घटना के चलते राजधानी एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन करीब एक घंटे तक बाधित रहा, जिससे रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बुधवार शाम करीब 6:25 बजे ओएचई तार टूटने के कारण अप एवं डाउन लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। इस दौरान महानंदा एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस, कालका एक्सप्रेस, मुरी एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस तथा डाउन दिशा में चारों राजधानी सहित कई ट्रेनें अन्य स्टेशनों पर रोकनी पड़ीं।सरेल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण पाया और यातायात बहाल होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

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