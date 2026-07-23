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मालगाड़ी के डीरेल का असर, कानपुर शताब्दी 12 बजे गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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गाजियाबाद के पास मालगाड़ी के डीरेल होने से दिल्ली-हावड़ा रूट पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। कानपुर शताब्दी अपेक्षित समय से लगभग 9 घंटे बाद पहुँची। इस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई ने टिकट निरस्त किए। सुबह से शाम तक पूछताछ काउंटर पर भीड़ बनी रही।

मालगाड़ी के डीरेल का असर, कानपुर शताब्दी 12 बजे गई

कानपुर। मंगलवार को गाजियाबाद के पास मालगाड़ी के डीरेल होने से दिल्ली-हावड़ा रूट पर प्रभावित संचालन का असर तीसरे दिन भी जारी रहा। दिल्ली से चलकर कानपुर उसी दिन रात 9 बजे आने वाली कानपुर शताब्दी बुधवार के बजाय गुरुवार को तड़के तीन बजे आई। यह ट्रेन गुरुवार की सुबह 6 बजे के स्थान पर दोपहर 12 बजे गई। इसके अलावा इस रूट की 27 ट्रेनें कानपुर सेंट्रल पर छह घंटे विलंब से होकर गईं। कानपुर शताब्दी से जाने वाले कई यात्रियों ने अपने टिकट निरस्त करा दूसरी ट्रेनों से गए। इस चक्कर में सुबह से शाम तक पूछताछ काउंटरों पर भीड़ लगी रही।

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हालत यह थी कि सुबह से शाम 1098 ने टिकट लौटाए तो 39 यात्रियों को कनेक्टिंग रिजर्वेशन की वजह से दूसरी ट्रेनों से जाने की अनुमति दी गई।

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