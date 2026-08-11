राजधानी एक्सप्रेस पांच घंटा आई लेट, अन्य ट्रेनों ने भी कराया इंतजार

बरेली। ट्रैक मेंटिनेंस कार्यों के चलते ट्रेनों का संचालन पटरी पर नहीं आ रहा। वीआईपी कही जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी करीब एक महीने से प्रभावित है। सोमवार को भी 5.15 घंटा विलंब से बरेली पहुंची। अन्य ट्रेनें भी विलंब से आने के कारण यात्री परेशान रहे। ट्रेनों की लेट लतीफी के चलते शाम तक 79 टिकट कैंसिल हुये। रेलवे अधिकारियों का कहना है, ट्रेनों की स्पीड़ बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसलिए हर रेलवे में ब्लॉक लेकर ट्रैक को मजबूत किया जा रहा है। लंबे समय से ट्रैक मेंटिनेंस कार्य किये जा रहे हैं। शिमालुगड़ी रेल यार्ड में बाढ़ का पानी भरने से करीब दो सप्ताह तक डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (20503) को डायवर्ट रूट से निकाला जा रहा है।