राजधानी एक्सप्रेस पांच घंटा आई लेट, अन्य ट्रेनों ने भी कराया इंतजार
बरेली में ट्रैक मेंटिनेंस कार्यों के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। राजधानी एक्सप्रेस भी 5.15 घंटे की देरी से पहुंची। अन्य ट्रेनें भी विलंबित हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे अधिकारी ट्रैक की स्पीड सुधारने के लिए कार्य कर रहे हैं।
बरेली। ट्रैक मेंटिनेंस कार्यों के चलते ट्रेनों का संचालन पटरी पर नहीं आ रहा। वीआईपी कही जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी करीब एक महीने से प्रभावित है। सोमवार को भी 5.15 घंटा विलंब से बरेली पहुंची। अन्य ट्रेनें भी विलंब से आने के कारण यात्री परेशान रहे। ट्रेनों की लेट लतीफी के चलते शाम तक 79 टिकट कैंसिल हुये। रेलवे अधिकारियों का कहना है, ट्रेनों की स्पीड़ बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसलिए हर रेलवे में ब्लॉक लेकर ट्रैक को मजबूत किया जा रहा है। लंबे समय से ट्रैक मेंटिनेंस कार्य किये जा रहे हैं। शिमालुगड़ी रेल यार्ड में बाढ़ का पानी भरने से करीब दो सप्ताह तक डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (20503) को डायवर्ट रूट से निकाला जा रहा है।
जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो अब रेल पटरी पर मेंटिनेंस का कार्य किया जा रहा है। इसलिए अभी ट्रेनों को डायवर्ट रूट से निकाला जा रहा है।सोमवार को भी (20503) राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 9:10 बजे की जगह 5.15 घंटा विलंब से शाम को करीब 4:30 बजे आई। 13151 सियालदाह एक्सप्रेस भी पौन घंटा, 22423 जनसाधारण एक्सप्रेस एक घंटा देरी से आई। 15119 जनता एक्सप्रेस और 14618 पूर्णिया कोट जनसेवा भी निर्धारित समय पर नहीं आई। ऐसे में यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। ट्रेनों के समय पर न आने के चलते यात्रियों को परेशान होना पड़ा।
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