मेंटेनेंस वर्क : राजधानी समेत सात ट्रेनें विलंब से पहुंची
मुजफ्फरपुर में रविवार को विभिन्न रूटों पर मेंटनेंस कार्य के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। राजधानी समेत कई प्रमुख ट्रेनें घंटों लेट रहीं, जिसमें नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल भी शामिल है, जो सबसे ज्यादा सात घंटे देरी से आई। यात्रियों को इस विलंब से परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। विभिन्न रूटों पर जारी मेंटनेंस वर्क के कारण रविवार को मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। इस कारण जंक्शन पर राजधानी समेत सात प्रमुख ट्रेनें घंटों की देरी से पहुंचीं। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के अनुसार 20503 राजधानी एक्सप्रेस दो घंटे 25 मिनट लेट रही। वहीं, 13022 मिथिला एक्सप्रेस दो घंटे 49 मिनट और 15002 देहरादून-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस तीन घंटे 51 मिनट की देरी से आई। 05545 रक्सौल-देवघर श्रावणी मेला स्पेशल चार घंटे 04 मिनट और 09451 गांधीधाम-भागलपुर स्पेशल चार घंटे 11 मिनट विलंब से पहुंची। सबसे अधिक 02570 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल सात घंटे 07 मिनट की देरी से आई।
ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को परेशानी हुई। रेल पदाधिकारियों ने बताया कि मेंटनेंस कार्य के कारण ट्रेने विलंब हुईं।
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग