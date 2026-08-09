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मध़ुपुर-जोड़ामो के बीच मालवाहक ट्रेन का इंजन फेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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मधुपुर में शनिवार को एक माल वाहक ट्रेन के इंजन के फेल होने से रेल परिचालन दो घंटे के लिए बाधित रहा। इस वजह से कई यात्री ट्रेनें प्रभावित हुईं। सुरक्षा के कारण, रेल प्रशासन ने अप लाइन पर परिचालन रोक दिया और बाद में एक अन्य इंजन भेजकर ट्रेन को सामान्य किया।

मध़ुपुर-जोड़ामो के बीच मालवाहक ट्रेन का इंजन फेल

मधुपुर, प्रतिनिधि। आसनसोल रेल मंडल के मुख्य रेलखंड पर शनिवार अहले सुबह मधुपुर और जोड़ामो हॉल्ट के बीच एक माल वाहक ट्रेन का इंजन फेल हो जाने से मुख्य रेलखंड के अप लाइन पर करीब दो घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। जिससे हिमगिरी समेत आधा dozen यात्री ट्रेनें प्रभावित हो गई। इस बीच मधुपुर से दुसरा इंजन भेज कर मालवाहक ट्रेन को मधुपुर लाया गया। लाईन क्लियर होते ही ट्रेन परिचालन सामान्य हुआ। जानकारी के अनुसार लोडेड मालवाहक ट्रेन आसनसोल से चली थी। उसी बीच मधुपुर और जोड़ामो हॉल्ट के बीच इंजन में तकनीकी खराबी आने से इंजन काम करना बंद कर दिया। चालक ने काफी प्रयास किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ तभी चालक ने इसकी सूचना कंट्रोल को दिया।

सुरक्षा उपाय

सुरक्षा को लेकर सूचना मिलते ही रेल प्रशासन ने तत्काल अप लाईन का ट्रेन परिचालन रोक दिया। उस दौरान हिमगिरी समेत कई ट्रेनें जहां-तहां खड़ी हो गई। हिमगिरी एक्सप्रेस जोड़ामो, रांची-गोड्डा इंटरसिटी मदनकट्टा, हावड़ा-मोकामा विद्यासागर, आसनसोल-हटिया एक्स्प्रेस जामताड़ा, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस चितरंजन तथा हावड़ा-नातेसार मेला स्पेशल रूपनारायणपुर में घंटों खड़ी रही। पहली ट्रेन हिमगिरी एक्सप्रेस करीब 7 बजे मधुपुर पहुंची। उसके बाद धीरे-धीरे ट्रेन परिचालन सामान्य होने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली। सुबह 5 से 7 बजे तक ट्रेन परिचालन बाधित रहा.

FAQs

कौन सी ट्रेन के इंजन में खराबी आई थी?
माल वाहक ट्रेन के इंजन में खराबी आई थी।
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