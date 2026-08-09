मध़ुपुर-जोड़ामो के बीच मालवाहक ट्रेन का इंजन फेल

मधुपुर, प्रतिनिधि। आसनसोल रेल मंडल के मुख्य रेलखंड पर शनिवार अहले सुबह मधुपुर और जोड़ामो हॉल्ट के बीच एक माल वाहक ट्रेन का इंजन फेल हो जाने से मुख्य रेलखंड के अप लाइन पर करीब दो घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। जिससे हिमगिरी समेत आधा dozen यात्री ट्रेनें प्रभावित हो गई। इस बीच मधुपुर से दुसरा इंजन भेज कर मालवाहक ट्रेन को मधुपुर लाया गया। लाईन क्लियर होते ही ट्रेन परिचालन सामान्य हुआ। जानकारी के अनुसार लोडेड मालवाहक ट्रेन आसनसोल से चली थी। उसी बीच मधुपुर और जोड़ामो हॉल्ट के बीच इंजन में तकनीकी खराबी आने से इंजन काम करना बंद कर दिया। चालक ने काफी प्रयास किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ तभी चालक ने इसकी सूचना कंट्रोल को दिया।