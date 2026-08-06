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हरिनसिंग स्टेशन पर इंटरलाकिंग कार्य के कारण रूट बदलकर चलेगी कविगुरु एक्सप्रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर के हरिनसिंग स्टेशन पर नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण 7 अगस्त को ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी। 13015 हावड़ा-जमालपुर कविगुरु एक्सप्रेस को डायवर्ट किया जाएगा और गोड्डा-सियालदह मेमू को कंट्रोल कर चलाई जाएगी। पूर्व रेलवे ने इस कार्य के दौरान ब्लॉक लेने की जानकारी दी।

हरिनसिंग स्टेशन पर इंटरलाकिंग कार्य के कारण रूट बदलकर चलेगी कविगुरु एक्सप्रेस

भागलपुर। हावड़ा मंडल अंतर्गत हरिनसिंग स्टेशन पर नान इंटरलाकिंग कार्य होना तय हुआ है। इसके लिए सात अगस्त से आठ घंटे के लिए ब्लॉक लिया गया है। इसकी वजह से 13015 हावड़ा-जमालपुर कविगुरु एक्सप्रेस को सात अगस्त को डायवर्ट किया गया है। ट्रेन रामपुरहाट-गुमानी-साहिबगंज होकर चलेगी। जबकि आठ अगस्त को 63142 गोड्डा-सियालदह मेमू को कंट्रोल कर चलाई जाएगी। पूर्व रेलवे के पीआरओ ने बताया कि 22310 जमालपुर-हावड़ा वंदे भारत के हरिनसिंग स्टेशन के गुजरने के बाद ब्लॉक लिया जाएगा।

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