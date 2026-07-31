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आसनसोल मेमू 1 और धनबाद मेमू ट्रेन 2 को रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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टाटानगर से गुजरने वाली झाड़ग्राम पुरुलिया मेमू ट्रेन 2 अगस्त को रद्द रहेगी। वहीं, टाटानगर आसनसोल मेमू ट्रेन 1 और 2 अगस्त को रद्द होंगी। आद्रा में रेलवे लाइन ब्लॉक के कारण यात्रियों को दिक्कत होगी।

आसनसोल मेमू 1 और धनबाद मेमू ट्रेन 2 को रद्द

टाटानगर से गुजरने वाली झाड़ग्राम पुरुलिया मेमू ट्रेन का परिचालन 2 अगस्त को रद्द रहेगा जबकि, टाटानगर आसनसोल मेमू ट्रेन का परिचालन 1 और 2 अगस्त को रद्द होगी। आद्रा में लाइन ब्लॉक के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से यह आदेश जारी हुआ है। लाइन ब्लॉक के कारण मेमू ट्रेनें कई दिन आसनसोल और टाटानगर नहीं आकर आद्रा अपडाउन करेगी। ट्रेनों को रद्द करने और परिचालन मार्ग में कटौती से सैकड़ों यात्रियों को आवागमन में दिक्कत होगी।

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