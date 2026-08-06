नए मोकामा रेल पुल से परिचालन प्रारंभ करने को लेकर 21 सितंबर से ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित

खगड़िया। निज प्रतिनिधि नए मोकामा रेल पुल से परिचालन प्रारंभ करने को लेकर आगामी 21 सितंबर से एनआई कार्य से कई ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जिससे खगड़िया रूट की भी कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से की जाएगी। रेलवे से बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार आगामी 29 सितंबर को गाड़ी सं. 15657 दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल वाया ग्रैंड कॉर्ड होकर चलेगी। जबकि गाड़ी संख्या 15658 कामाख्या-दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल वाया किउल-गया ग्रैंड कॉर्ड होकर चलेगी। जबकि 21 सितंबर को गाड़ी संख्या 15657 दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल वाया ग्रैंड कॉर्ड गया-किउल, गाड़ी संख्या 15658 कामाख्या-दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल वाया किउल-गया ग्रैंड कॉर्ड और गाड़ी संख्या 22234 पटना-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस वाया पाटलिपुत्र-हाजीपुर- शाहपुर पटोरी के रास्ते चलेगी।

साथ ही 22 सितंबर को अपने प्रारम्भिक स्टेशन से खुलकर गाड़ी संख्या 15623 भगत की कोठी-कामाख्या एक्सप्रेस वाया दानापुर-पाटलिपुत्र-शाहपुर पटोरी-बरौनी परिवर्तित मार्ग होकर चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 15648 गुवाहाटी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस वाया किउल- शेखपुरा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर, गाड़ी संख्या 15657 डाउन दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल वाया ग्रैंड कॉर्ड गया-किउल और गाड़ी संख्या 15658 कामाख्या-दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल वाया किउल-गया-ग्रैंड कॉर्ड बदले रूट से जाएगी। वही आगामी 23 सितंबर को गाड़ी संख्या 15483 अप अलीपुरद्वार जं क्शन -दिल्ली एक्सप्रेस वाया बरौनी-शाहपुर पटोरी-पाटलिपुत्र-दानापुर होकर, गाड़ी संख्या 15484 डाउन दिल्ली-अलीपुरद्वार जं. एक्सप्रेस वाया दानापुर-पाटलिपुत्र-शाहपुर पटोरी-बरौनी होकर, गाड़ी सं. 15657 दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल वाया ग्रैंड कॉर्ड-गया-किउल के रास्ते चलेगी। साथ ही गाड़ी सं. 15945 लोकमान्यतिलक-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस वाया पाटलिपुत्र-शाहपुर पटोरी-बरौनी होकर, गाड़ी सं. 15946 अप डिब्रूगढ़-लोकमान्य-तिलक एक्सप्रेस वाया बरौनी-शाहपुर पटोरी-पाटलिपुत्र-दानापुर होकर चलेगी। जबकि गाड़ी संख्या 22233 अप न्यू जलपाईगुड़ी-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस वाया बरौनी-शाहपुर पटोरी-पाटलिपुत्र और गाड़ी सं. 22234 पटना-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस वाया पाटलिपुत्र-शाहपुर पटोरी-बरौनी होकर जाएगी। वहीं आगामी 24 सितंबर को गाड़ी सं. 13246 आरा-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस वाया दानापुर-पाटलिपुत्र-शाहपुर पटोरी-बरौनी होकर चलेगी। इसके अलावा कई अन्य ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है।